Deadpool 3 i X-Force nieuniknione jak Thanos? Tak twierdzi Rob Liefeld

Od czasu kiedy Disney przejął studio 20th Century Fox, w sieci raz po raz pojawiają się pytania na temat tego, czy projekty Deadpool 3 i X-Force ostatecznie powstaną. Wcześniej wydawało się to pewne, zważywszy na to, że obie produkcje o Pyskatym Najemniku, które wchodziły do kin z kategorią R, i tak zebrały na całym świecie ok. 800 mln dolarów wpływów w box office każda. Choć włodarze Disneya i Marvel Studios wypowiadali się wcześniej w tej kwestii z optymizmem, w ostatnich miesiącach sprawa jednak przycichła. Teraz odniósł się do niej autor komiksowego Deadpoola, Rob Liefeld, który twierdzi, że nadejście wspomnianych wyżej projektów jest "nieuniknione", gdyż mamy tu w końcu do czynienia z "miliardową franczyzą":

Wiecie, mam tylko nadzieję, że oni będą umieli to połączyć. Fani tego chcą - chcą to zobaczyć. Cała sprawa z Deadpoolem polega na tym, że kultura błyskawicznie się zmienia; dwa lata wyglądają jak dwadzieścia. To były dwa filmy z kategorią R, które razem przyniosły ponad 1,5 mld dolarów. Tak, patrzę na nie i to sumuję.

Liefeld dodał jeszcze: