Reżyser Deadpoola 3: "Część z plotek obsadowych jest prawdziwa"

Nie ma właściwie dnia, by w sieci nie pojawiały się kolejne doniesienia na temat tego, kogo zobaczymy w przyszłorocznym filmie Deadpool 3. Na tym polu mówi się o postaciach znanych już z produkcji o X-Menach, Elektrze z filmowego Daredevila, grającej samą siebie Taylor Swift i wielu, wielu innych. Trudno nie dojść do wniosku, że gdyby wszystkie te spekulacje miały się potwierdzić, na ekranie zobaczylibyśmy całą armię bohaterów.

Wygląda jednak na to, że przynajmniej część z tego typu plotek jest prawdziwa, o czym w programie "Jess Cagle Show" zapewnia reżyser Deadpoola 3, Shawn Levy:

Uwielbiam sposób rozprzestrzeniania się spekulacji obsadowych w sieci, ponieważ nigdy nie muszę mówić, co jest prawdą, a co tylko fantazją fanów. Na temat wszystkich doniesień castingowych stosuję po prostu to banalne stwierdzenie: "Bez komentarza". Powiem jednak, że w tym przypadku mamy prawdziwe szczęście. Z całą pewnością... Czy to jest jednak satysfakcjonująca odpowiedź? Wiele plotek internetowych jest całkowicie fałszywych, ale część z nich jest prawdą...

Jak donosi serwis Deadline, zaplanowana na 3 maja 2024 roku premiera Deadpoola 3 została opóźniona. Nie znamy jeszcze nowej daty.