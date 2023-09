Deadpool 3 bez Bena Afflecka? Aktualizacja plotki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wygląda na to, że Ben Affleck nie powróci jako Daredevil w Deadpoolu 3. Dziennikarz KC Walsh ujawnia, że aktor odmówił występu po tym, jak Marvel mu zaproponował rolę. Potem jednak widziano go na planie, więc bazując na informacjach o propozycji, zakładano, że się zgodził. Walsh przyznaje, że był w błędzie. Okazuje się, że Ben Affleck odwiedził plan, by spotkać się z Jennifer Garner i dziećmi. Aktorka została potwierdzona przez wiele najlepszych źródeł w branży, że wystąpi jako Elektra. Walsh zakłada, że dostajemy Elektrę dlatego, że Affleck nie chce wracać do Daredevila. Doniesienia Walsha w kwestii aktora potwierdza rzetelny scooper Daniel Richtman.

Deadpool 3 - co wiemy?

Ryan Reynolds i Hugh Jackman grają odpowiednio Deadpoola i Wolverine'a. Za kamerą stoi Shawn Levy, który wcześniej współpracował z obydwoma aktorami. W plotkach przewijało się wiele postaci z filmów o X-Menach, ale na ten moment nie są to doniesienia potwierdzone, więc nie mamy pewności, kto na pewno się pojawi.

Prace na planie zostały wstrzymane przez trwający strajk aktorów oraz scenarzystów. Nie wiadomo, kiedy zostanie to odblokowane, więc data premiery się opóźni.