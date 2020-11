Deadpool - jak dobrze znasz pierwszą część filmu? QUIZ dla zabijaków i koneserów chimichangi

20th Century Studios

Deadpool w ekspresowym tempie wszedł do popkulturowego krwiobiegu, podbijając serca fanów na całym świecie. Zrobił to w ramach osobliwego, mentalnego blitzkriegu, żartując po drodze z kogo i z czego tylko się da. Jesteśmy pewni, że wśród naszych Czytelników znajdziemy spore grono miłośników tej postaci, którzy tylko czekają, aż Ryan Reynolds na dobre rozgości się w MCU i da się we znaki Avengers. Zanim jednak do tego dojdzie, stworzyliśmy dla Was QUIZ, który pozwoli sprawdzić, jak dobrze znacie/pamiętacie pierwszą część filmu.

Okazja jest całkiem dobra: dzisiaj (16.11) o godz. 20:05 stacja Polsat wyemituje bowiem produkcję, którą w naszym rankingu najlepszych filmów komiksowych 2016 roku uznaliśmy za najlepszą, plasując ją przed obrazami Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów czy Doktor Strange. Patrząc z perspektywy lat, w naszym zestawieniu pierwsze miejsce nie uległoby zmianie - Pyskaty Najemnik wciąż tkwi mocno w naszych sercach.

Teraz już czas na chimichangę, mapy drogowe amerykańskich stanów i sweterki z bałwankami...

Deadpool - jak dobrze znasz pierwszą część filmu?

QUIZY na naEKRANIE.pl

