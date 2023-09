Deadpool 3 - reżyser o roli 20th Century Fox w filmie. Pstryknięcie palcami nie wymaże dziedzictwa studia

fot. 20th Century Studios

Dwie pierwsze części Deadpoola należały do świata X-Menów, za którego rozwój odpowiadało 20th Century Fox Studios. Ale trzecia odsłona przygód Pyskatego Najemnika, w którego ponownie wciela się Ryan Reynolds, będzie już częścią MCU. To efekt tego, że w 2019 roku do Marvela powróciły prawa do X-Menów, więc Disney w końcu może uwzględnić w swojej franczyzie takie postacie, jak choćby tytułowego bohater czy Wolverine'a, którego w Deadpool 3 zagra Hugh Jackman. To będzie pierwszy film superbohaterski w MCU oznaczony najwyższą kategorią wiekową R.

W najnowszym wydaniu magazynu Total Film reżyser Shawn Levy potwierdził, że jego nadchodzący film, już pod szyldem Marvel Studios i Disneya, złoży hołd studiu 20th Century Fox, które od jakiegoś czasu nie istnieje pod tą nazwą.

Deadpool i Wolverine to kultowe postacie Marvela, a będąc bardziej dokładnym - to kultowe postacie z ery Foxa. Nie będziemy udawać, że jak pstrykniemy palcami to nagle dziedzictwo Foxa przestanie istnieć - ono w dużej mierze ukształtowało to, co obecnie znamy jako MCU. Fox ukształtował także karierę Ryana, karierę Hugh i moją. Więc jest w tym wiele historii, a w Fox było dużo historii z Marvela. I z pewnością jest to częścią naszej opowieści.

Przypomnijmy, że już w lipcu pojawiły się zdjęcia z planu, które potwierdzają chęć złożenia hołdu 20th Century Fox, a do tego mają związek z serialem Loki.

Deadpool 3 - premiera zaplanowana jest na maj 2024 roku.