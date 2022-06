Deadpool 3 - scenarzysta zdradza szczegół historii. Co planują w MCU?

fot. materiały prasowe

Za scenariusz filmu Deadpool 3 odpowiadają Rhett Reese i Paul Wernick, czyli duet, który pisał scenariusze pierwszych dwóch części. Ryan Reynolds ściśle z nimi współpracuje nad tekstem, więc ma zdecydowany wpływ na to, co zobaczymy. Na tę chwilę nie wiemy nic o fabule, ani jak Deadpool zostanie przeniesiony z MCU, ale można założyć, że będzie mieć to związek z multiwersum.

Deadpool 3 - nowa informacja

Rhett Reese gościł w podcaście Post Credt z BroBible, w którym wyjawił nowe informacje. Przyznaje, że wpadnięcie Deadpoola do MCU będzie związane z motywem historii, w której jest on jak ryba wyjęta z wody. To jest sugestia, że Wade Wilson zostanie przeniesiony ze swojej rzeczywistości i będzie musiał przystosować się do tej z MCU.

- To cudowna szansa na historię w stylu ryby bez wody. Deadpool to lunatyk w centrum filmu. Wzięcie takiego wariata i wsadzenie go do bardzo racjonalnego świata to samograj. Będzie frajda!

Przypomnijmy, że za kamerą stoi Shawn Levy, który z Reynoldsem do tej pory zrobił dwa filmy: Free Guy i Projekt Adam. Niebawem mają ruszyć zdjęcia, więc być może dowiemy się czegoś więcej.