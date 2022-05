Deadpool 3 - marki do współpracy zebrane, teraz czas na scenariusz. Zabawna aktualizacja postępów nad filmem

materiały prasowe

Prace nad filmem Deadpool 3 przebiegają w nietypowej sytuacji - aktywa 20th Century Fox trafiły do Disneya, zatem to teraz Marvel Studios może podejmować wszystkie decyzje związane z projektem. Scenarzyści Rhett Reese i Paul Wernick pracowali nad skryptem na chwilę przed przejęciem praw do postaci, a Ryan Reynolds, odtwórca tytułowej roli potwierdzał wielokrotnie, że prace nad trzecią częścią trwają.

Od premiery Deadpoola 2 minęły cztery lata, więc z tej okazji na Twitterze filmu opublikowano post z zabawną aktualizacją na temat trzeciej odsłony. Poinformowano, że zebrano marki do współpracy, a na zdjęciu widoczne są wszystkie z nich - Aviation Gin, Mint Mobile, Wrexham AFC, Maximum Effort oraz MNTN. Co w tym zabawnego? Wszystkie te marki należą oczywiście do Ryana Reynoldsa. Dobrze, że wszystko zostaje w rodzinie, ale jest jeszcze jedna ważna informacja w tej aktualizacji - zapowiedziano rozpoczęcie prac nad fabułą, postaciami i scenariuszem. Przy projekcie od czasu przejęcia przez Marvel Studios wiele mogło się zmienić, a fani wciąż debatują na temat tego, jak powinien wyglądać debiut Deadpoola w MCU. Okazuje się, że ten mógł pojawić się w scenie po napisach filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu, ale ostatecznie ujęcia te usunięto z ostatecznej wersji produkcji z powodu "większych planów" na tę postać. Zobaczcie wspomniany post:

https://twitter.com/deadpoolmovie/status/1526936767160389632