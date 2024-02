Deadpool 3 - to oficjalny tytuł? Marvel usuwa, Wolverine wyśmiany

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Przy wyciekach zawsze jest niepewność: czy to logo jest prawdziwe, czy może fanowskie? Czy naprawdę Deadpool 3 będzie mieć taki tytuł? Mamy potwierdzenie tak naprawdę ze strony samego Marvel Studios, bo na zagranicznych portalach komiksowych, które o nim wczoraj napisały, dziś od rana wisi informacja: usunięte na życzenie studia. Większym potwierdzeniem będzie jedynie zwiastun z oficjalnym ogłoszeniem tytułu. Nadal jednak traktujmy to jako plotkę do premiery trailera, która nastąpi z 11 na 12 lutego w nocy czasu polskiego.

Deadpool 3 - tytuł

Nie da się ukryć, że wybrany tytuł jest bardzo w stylu Pyskatego Najemnika oraz jego poczucia humoru. Na grafice, którą trudno w tej chwili ponownie znaleźć w sieci po fali usuwania, widnieje taki tytuł: Deadpool & Friend. Deadpool jest oczywiście standardową czerwoną czcionką, a Friend, jako że odnosi się do Wolverine'a, napisany jest żółtą czcionką. Jak go oceniacie? Pasuje Wam do specyficznego bohatera?

Przypomnijmy, że Ryan Reynolds i Hugh Jackman grają główne role. Za kamerą stoi Shawn Levy. Premiera w kinach odbędzie się w lipcu 2024 roku.

Najlepsze występy aktorskie w filmach superbohaterskich