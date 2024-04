Deadpool 3 - reżyser o występach cameo. Te fanowskie kubełki na popcorn przebijają Diunę 2

20th Century Fox/Screen Rant

Internet pęka w szwach na temat plotek o potencjalnych występach cameo w Deadpoolu 3. Niektórzy twierdzą nawet, że w superbohaterskim filmie pojawi się sławna piosenkarka Taylor Swift (co pewnie nie jest aż nierzeczywistym pomysłem, biorąc pod uwagę to, że Harry Styles wystąpił już w MCU). Jeśli jednak chodzi o reżysera filmu, Shawna Levy'ego, nie zamierza niczego ani potwierdzać, ani zaprzeczać. Jego zdaniem część magii tkwi właśnie w tajemnicy.

Deadpool 3 - reżyser o występach cameo

Shawn Levy w rozmowie z Entertainment Tonight

Nie wierzę, że odważyłbyś się zadać mi to pytanie, wiedząc dobrze, że nie mogę na nie odpowiedzieć. Cała Ameryka wie, że nie mogę na nie odpowiedzieć. Powtórzę to, co mówiłem na CinemaCon: plotki na temat tego, kto wystąpi w filmie, a kto nie, są po prostu fantastyczną sprawą, ponieważ nikt tak naprawdę nie zna prawdy - poznamy ją dopiero 26 lipca.

Spytany o Taylor Swift odpowiedział:

Trudno powiedzieć, czy to potwierdzam, czy też temu zaprzeczam w tym wywiadzie. Zamierzam po prostu wyjść z kadru i w ten sposób się uratować, inaczej Ryan mnie dorwie. Jedyne, co wiadomo, to że poszedłem na mecz piłki nożnej i zostało to dobrze udokumentowane. Cóż więcej mogą powiedzieć? Myślę, że intrygi są naprawdę zabawne.

A jeśli już mowa o Deadpoolu 3, Kevin Feige zapowiedział, że możemy spodziewać się "niepoprawnych" kubełków na popcorn, co uruchomiło wyobraźnię niektórych fanów. Przykładowy owoc takiej pracy twórczej możecie zobaczyć poniżej. Można śmiało stwierdzić, że ten fanart jest na tym samym poziomie - jeśli nie przebija - kubełków na premierę Diuny 2, które wzbudziły dwuznaczne skojarzenie, na pewno niezwiązane z pustynią.

