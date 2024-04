Deadpool & Wolverine - pokazano nowe wideo. Kłótnia z Loganem, agent Paradox i sprośne wiaderko na popcorn

20th Century Fox/Screen Rant

Reklama

W czasie zakończonego już CinemaConu uczestnikom wydarzenia pokazano nowy, aż 9-minutowy fragment filmu Deadpool & Wolverine. Materiał, który z założenia miał nie zdradzać większych tajemnic fabularnych, skupia się przede wszystkim na próbie powrotu Pyskatego Najemnika do normalnego życia, przedstawiając także przekomiczną kłótnię z Loganem i potwierdzając rolę agenta Paradoxa.

Całe wideo rozpoczyna się od ujawnionego już w zwiastunie przyjęcia urodzinowego Wade'a Wilsona. Solenizant żartuje ze Ślepej Al, która uparła się, że nie wypowie słowa "kokaina"; "Czyli chcesz ulepić za mną bałwana?" - pyta Deadpool, czyniąc aluzję do narkotyku. Po chwili dowiadujemy się, że Vanessa (Morena Baccarin), wciąż będąca obiektem westchnień protagonisty, aktualnie spotyka się z innym mężczyzną.

Potwierdzenie roli Matthew Macfadyena

Później zaprezentowano rozszerzoną scenę rozmowy tytułowego bohatera z postacią portretowaną przez Matthew Macfadyena - materiał potwierdza, że aktor wciela się w rolę znanego z komiksów Marvela agenta TVA o pseudonimie Paradox. Był on blisko współpracującym z Mobiusem i Uroborosem sędzią rozliczającym przestępstwa popełnione względem kanonu Domu Pomysłów (odpowiednika Świętej Chronologii z MCU), który prowadził m.in. proces She-Hulk, w trakcie którego poniósł śmierć.

Wyłącz telefon, bo Wolverine wsadzi ci go w...

Najczęściej komentowanymi w sieci sekwencjami są te przedstawiające kłótnie Deadpoola i Wolverine'a. Pierwszy z nich raz po raz zaczepia Logana, wypominając mu m.in. fakt, że pojawił się w jego domu w stroju drużyny futbolowej Los Angeles Rams, co samo w sobie doprowadza Rosomaka do złości. Atmosfera przenosi się także do kolejnej sceny; tytułowe postacie idą przez tunel, a Wade Wilson mówi:

No więc słyszałem, że w Avengers: Secret Wars ostatecznie pojawi się...

W tym momencie scena zostaje przerwana dźwiękiem telefonu. Wolverine wypycha Deadpoola poza kadr i patrząc w kierunku kamery zwraca się do widzów:

Koleś, siedzisz właśnie w kinie. Wyłącz swój pier... telefon! Zaraz wsadzę ci go w d...!

Deadpool ponownie wchodzi w kadr i mówi do Logana:

Spokojnie! Tyle tu testosteronu... Ładne przełamanie czwartej ściany. Nie wiedziałem, że to w sobie masz.

Przekleństwa i wiaderko ana popcorn

Na scenie podczas prezentacji materiału cały czas obecni byli prezes Marvel Studios, Kevin Feige, i reżyser Shawn Levy. Pierwszy z nich przyznał, że dopiero odkrył, jaka to przyjemność robić film z kategorią R, w którym pojawiają się przekleństwa na "K". Twórca wszedł mu w słowo, wyjawiając, że Ryan Reynolds "jest podekscytowany faktem, że szef MCU w ogóle używa słów na "k" ".

Feige zdradził coś jeszcze: film Deadpool & Wolverine dostanie swoje własne wiaderko na popcorn, które ma być "celowo prymitywne i sprośne" - zarządzający Marvel Studios przyznał wprost, że to odpowiedź na kontrowersje, jakie powstały wokół imitującego czerwia wiaderka na popcorn, wypuszczonego w ramach kampanii promocyjnej produkcji Diuna 2.

Avengers: Secret Wars - kogo Marvel może pokazać w filmie? Najczęstsze typy

Magik - New Mutants (2020)

Zobacz także:

Film Deadpool & Wolverine zadebiutuje w polskich kinach 26 lipca.