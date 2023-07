Deadpool 3 - zdjęcie z planu. Zmiany w kostiumie Ryana Reynoldsa

Źródło: materiały prasowe

Pojawiły się nowe zdjęcia z planu Deadpoola 3. Na jednym z nich widać, że kostium antybohatera został przerobiony. Poniżej znajdziecie grafiki, przygotowane przez The Direct, na których widać szczegółowe porównanie do poprzedniej części. Dajcie znać, co sądzicie o zmianach. Czekamy na wasze komentarze.

Deadpool 3 - zmiany w kostiumie Ryana Reynoldsa

Po koniec sequela kostium Deadpoola był w kiepskim stanie, więc nic dziwnego, że trzeba go było trochę odświeżyć. Choć strój jest bardzo podobny do starego, to wprowadzono kilka zmian. Już na pierwszy rzut oka widać, że ta wersja jest utrzymana w o wiele bardziej jaskrawym odcieniu czerwieni, niż poprzednia. Co ciekawe, na wcześniejszych zdjęciach z Hugh Jackmanem było widać, że Wolverine także będzie mieć strój w intensywnym kolorze. Bardzo ciekawym detalem jest także pasek, na którym teraz widać logo Deadpoola. Poza tym warto zwrócić uwagę na nowy design napierśnika.

Deadpool 3 - kostium