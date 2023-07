Deadpool 3 - Rob Liefeld już nic nie powie o filmie. Disney do niego zadzwonił?

fot. Marvel Studios

Reklama

Jeśli czekacie na premierę Deadpoola 3 i liczyliście na jakieś informacje o filmie od Roba Liefelda, to możecie pożegnać się z tą wizją. Według niego Marvel i Disney nie życzą sobie tego.

Rob Liefeld to rysownik i scenarzysta komiksowy, który z Fabianemem Niciezą stworzył postać Deadpoola. Do tej pory na swoich mediach społecznościowych dzielił się różnymi ciekawostkami, związanymi z antybohaterem. Jednak gdy pojawił się na Comic-Conie, by opowiedzieć fanom o swoich nadchodzących projektach, odmówił komentarza na temat Deadpoola 3.

Deadpool 3 - Rob Liefeld już nic nie powie o filmie

Dlaczego Rob Liefeld zamierza milczeć na temat Deadpoola 3? Tak wyjaśnił to fanom na Comic-Conie:

Nie mogę nic powiedzieć na temat filmu, obiecałem to Marvelowi i Disneyowi. Dopiero dostałem telefon i zamierzam milczeć. Nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie.

Deadpool 3 - informacje o filmie

Za kamerą stoi Shawn Levy. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, ale wiemy, że historia będzie związana z motywem multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych. W filmie u boku Ryana Reynoldsa, który wciela się w tytułowego bohatera, zobaczymy Hugh Jackmana, ponownie w roli Wolverine'a.

Deadpool 3 - premiera w kinach w maju 2024 roku.

Zobacz także:

Najciekawsze warianty Deadpoola [GALERIA]