Deadpool 3 będzie opóźniony? Nowe informacje na to wskazują

Zdjęcia do Deadpoola 3 rozpoczęły się w maju. Był to jeden z niewielu projektów, który kontynuował produkcję mimo trwającego strajku scenarzystów ze związku WGA. Dzięki temu, niedawno przesunięto datę premiery na szybszą, z 8 listopada na 3 maja 2024 roku. Jednakże, nową datą prawdopodobnie fani Marvela nie nacieszą się długo. Kiedy rozpoczęły się akcje protestacyjne związku aktorów SAG-AFTRA, produkcja filmu została wstrzymana.

Deadpool 3 - data premiery zostanie przesunięta?

Według raportu Matta Belloniego za pośrednictwem newslettera Puck, Deadpool 3 może opóźnić się, jeśli strajk aktorów nie zostanie rozwiązany, a studia nie dojdą do porozumienia z aktorami w najbliższym czasie. Co więcej, wyraźnie stwierdzono, że Marvel Studios może pozwolić na wstrzymanie produkcji na około miesiąc, ale jeśli się to przeciągnie studio będzie zmuszone zmienić datę premiery. Prawdopodobieństwo, że strajk zakończy się w przeciągu miesiąca jest praktycznie zerowe, więc najpewniej Deadpool 3 będzie opóźniony.

W tym skomplikowanym czasie dla przemysłu rozrywkowego, najprawdopodobniej wszystkie projekty MCU ulegną opóźnieniu. W 2024 roku do kin miały wejść także Kapitan Ameryka 4 oraz Thunderbolts. Wychodzi na to, że te filmy spotka podobny los, jak w przypadku Deadpoola 3.

