Deadpool & Wolverine - nowe kubełki na popcorn. Będziemy gmerać w... zakrwawionej ranie

Pokazano dwa nowe projekty kubełków na popcorn. Jeden z nich jest wyjątkowo interesujący. Pojemnik jest bowiem w kształcie głowy Deadpoola, a otwór na jedzenie znajduje się tam, gdzie powinno być jego ucho, ale zamiast niego ktoś zrobił zakrwawioną dziurę. Można się domyśleć, że to rana po postrzale. Na szyi jest także miejsce na picie. Drugi projekt jest już bardziej standardowy: do pojemnika przyczepiono bowiem figurki Deadpoola i Wolverine'a. Jest to jednak o tyle ciekawe, że najwyraźniej bawią się w chowanego wokół pudełka.

Zdjęcia obu kubełków możecie zobaczyć poniżej.

Deadpool & Wolverine - nowe kubełki na popcorn

A tak wyglądał projekt pudełka, który pokazaliśmy wcześniej:

Deadpool & Wolverine - fabuła, premiera

Po kilku niepowodzeniach zawodowych związanych z kryzysem wieku średniego Wade Wilson postanawia oficjalnie przejść na emeryturę jako Deadpool i zostaje sprzedawcą używanych samochodów. Jednak gdy w grę wchodzą losy jego przyjaciół, rodziny i całego świata, Deadpool raz jeszcze chwyci katanę. Rekrutuje niechętnego i zdystansowanego Wolverine'a, aby wraz z nim walczyć nie tylko o przetrwanie, ale i całą ich spuściznę.

Deadpool & Wolverine wejdzie do kin 26 lipca 2024 roku.

