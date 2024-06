Deadpool & Wolverine - CO ZA ZWIASTUN! Sabretooth! Logan naciera na swojego arcywroga!

Marvel

Marvel właśnie dołożył do pieca jeśli chodzi o kampanię promocyjną filmu Deadpool & Wolverine. Kilkanaście minut temu do sieci trafił nowy zwiastun nadchodzącej produkcji MCU, w którym pojawił się nie kto inny jak sam Victor Creed aka Sabretooth. Nie jest to jednak wersja portretowana przez Lieva Schreibera w X-Men: Geneza Wolverine, a ta, w którą w pierwszym filmie o mutantach z 2000 roku wcielał się Tyler Mane.

Trailer doskonale oddaje klimat świata Pyskatego Najemnika przy jego zetknięciu z Loganem - drugi z nich musi wysłuchać irytujących instrukcji kompana, które podsumowuje krótkim: "Zamknij się" - po chwili naciera na swojego komiksowego arcywroga. Bierzcie i delektujcie się:

Deadpool & Wolverine - Sabretooth w nowym zwiastunie

A na tym wcale nie koniec. Tuż po zaprezentowaniu zwiastuna Ryan Reynolds opublikował go na swoim koncie na Instagramie, dołączając do posta wymowny podpis:

Deadpool & Wolverine nadciągają - premiera filmu w polskich kinach 26 lipca.