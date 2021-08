Deadpool w MCU. Ryan Reynolds komentuje nadchodzący debiut

fot. Marvel

Ryan Reynolds powróci jako Deadpool, który zostanie przeniesiony do MCU, czyli świata Avengers. Na razie nie wiemy, jak fabularnie zostanie to wyjaśnione, ale najprostszą odpowiedzią wydaje się wprowadzane właśnie multiwersum, czyli alternatywne świat równoległe. Aktor obecnie promuje Free Guy i podczas jednego z wywiadów został zapytany o Deadpoola w MCU.

Pytanie było proste: czy wolałbym najpierw zadebiutować w Deadpoolu 3, czy w którymś innym grupowym filmie uniwersum. Nie się przeoczyć faktu, że Reynolds odpowiada dość dyplomatycznie.

- Myślę, że obie opcje są uzasadnione. W kwestii tej postaci ludzie oczekują jednego, ale zawsze trzeba zrobić coś na przekór. Dopóki Disney chce zrobić coś szalenie innego z Deadpoolem, jestem za. To wszystko gra.

Dodaje w rozmowie z ComicBook.com, że zawsze chce, aby jakość przygód Deadpoola była coraz lepsza.

- Zawsze myślę, że gdy udaje mi się zrobić coś dobrze z Deadpoolem, a mówię to z doświadczenia przy pierwszej i drugiej części, muszą sprawić że będzie to jeszcze 30-40 procent lepsze. Nawet, jeśli w jakiejś chwili myślę, że coś jest perfekcyjne, chwilę później zastanawiam się, jak to poprawić o 30 procent. Jest to stresujące, by zrobić to tak dobrze, jak chcę.

Nieoficjalnie Ryan Reynolds zadebiutował w MCU w ramach promocji Free Guy. Wcielił się w Deadpoola w filmiku promocyjnym, w którym razem z Korgiem (Taika Waititi) z Thor: Ragnarok nagrywali reakcję na zwiastun Free Guy.

Prace nad Deadpoolem 3 trwają, ale na razie nie wiadomo nic o tym, kiedy może się pojawić. Twórcy zapewnili, że kategoria wiekowa jego solowych przygód będzie nadal wysoka dla dorosłych.