Deadpool mógł zadebiutować w MCU wcześniej. Jest szkic koncepcyjny!

Do sieci trafił szkic koncepcyjny z filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, na którym widzimy, że rozważano pomysł wprowadzenia Deadpoola do MCU już w tym momencie. Widzimy scenę z areny Xu Xialing, w której Pyskaty Najemnik walczy z kimś, kto przypomina Proximę Midnight, pomagierkę Thanosa. Autorem szkicu jest Andrew Kim, który tworzy je dla Marvel Studios.

Deadpool w MCU

To może oczywiście oznaczać, że pomysł był brany pod uwagę, ale z uwagi na to, że w Shang-Chi motyw multiwersum jeszcze nie był aktywny, trudno byłoby to sensownie widzom wyjaśnić.

Deadpool w Shang-Chi

Według plotek z różnych źródeł debiut Deadpoola w MCU może nastąpić w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu, w którym miałby wejść do tego uniwersum ze swojego alternatywnego świata równoległego. Przypomnijmy, że Marvel Studios pracuje nad Deadpoolem 3, który będzie już częścią MCU, ale ma mieć tak samo wysoką kategorię wiekową jak poprzednie części.

Doktor Strange 2 - premiera w maju 2022 roku w kinach.

