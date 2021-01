Deadpool w MCU z Avengers? Jest oficjalna odpowiedź!

fot. comicbook.com

Deadpool w MCU? Miesiące spekulacji, plotek i jedno ogłoszenie scenarzystek filmu to wszystko, co fani dostali. 2021 rok to zmienił, bo po raz pierwszy dostajemy oficjalne i otwarte stanowisko Marvel Studios w kwestii przyszłości Pyskatego Najemnika.

Deadpool w MCU

Kevin Feige oficjalnie potwierdził, że pracują nad filmem z Deadpoolem, który będzie osadzony w MCU. Dodał też, że na pewno będzie mieć on wysoką kategorię wiekową R, czyli nie będzie on wskazany dla osób poniżej 17 roku życia. Innymi słowy taką jaką miały poprzednie dwie części. Co prawda, potwierdził, że Deadpool będzie częścią uniwersum i prace nad filmem trwają, nie odniósł się do jakichkolwiek spekulacji, w jakich innych projektach może on się pojawić i z jakimi superbohaterami może się spotkać. To wydaje się jednak formalność.

- Film będzie mieć wysoką kategorię wiekową R. Obecnie pracujemy nad scenariuszem, a Ryan Reynolds nadzoruje cały proces. Prace na planie na pewno nie ruszą w tym roku, bo Ryan jest bardzo zajętym i odnoszącym sukcesy aktorem. Mamy kilka projektów, które już ogłosiliśmy i musimy je zrealizować, ale to ekscytujące, że ten film w końcu powoli rusza. Jest to zupełnie inny typ postaci w MCU, a Ryan jest jak siła natury, więc to będzie fantastyczne zobaczyć, jak ponownie ożywi tego bohatera - mówi Kevin Feige w rozmowie z Colliderem.

Potencjalna data premiery Deadpoola nie jest znana. Nie wiadomo też, czy debiut Deadpoola w MCU nie nastąpi przed jego pierwszym oficjlalnym filmem tworzonym w uniwersum Avengers.