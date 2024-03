Deadpool & Wolverine - Gambit w filmie? Ten komentarz ma o tym świadczyć

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Boss Logic

Reklama

Swego czasu Channing Tatum miał zagrać Gambita w solowym filmie planowanym na 2016 rok. Ostatecznie przez zakulisowe problemy i opóźnienia projekt został skasowany w momencie przejęcia 20th Century Fox przez Disneya. Plotki o tym, że Tatum w roli Gambita może pojawić się w Deadpool & Wolverine pojawiły się latem 2023 roku i teraz wymiana zdań w mediach społecznościowych pomiędzy aktorami może potwierdzać, że coś jest na rzeczy.

Deadpool & Wolverine - Gambit w filmie?

Channing Tatum skomentował nowy post Hugh Jackmana, w którym pokazywał swój trening do roli Wolverine'a. Rzucił słowa "Letttsss gooo daddy!!!!". To jednak odpowiedź Jackman sprawiła, że sieć zapłonęła od spekulacji, że zgodnie z plotkami Channing Tatum pojawi się na ekranie w roli Gambita w kostiumie zgodnym z komiksami. Tu nawet nie do końca chodzi o sam tekst, ale o fioletowy kolor czcionki, a jak wiemy, jest to kolor kojarzony z Gambitem.

https://twitter.com/HollywoodHandle/status/1772660191776882790

W plotkach sugerowano cameo takich postaci jak Cyclops (James Marsden), Jean Grey (Famke Janssen) czy Storm (Halle Berry). Tak naprawdę to do tej pory żadna plotka o cameo nie została potwierdzona, a kolejne dodają kandydatów do festiwalu postaci.

Przypomnijmy, że w filmie X-Men Geneza: Wolverine postać Gambita grał Taylor Kitsch. Była ona krytykowana tak, jak cały film. Natomiast Tatum jako wielki fan X-Menów oraz samego Gambita poświęcił lata, by spełnić swoje marzenie o tej roli, więc być może Ryan Reynolds i Hugh Jackman spełnili je, dając mu krótki występ.

Deadpool & Wolverine - kto w ekipie?

Shawn Levy wyreżyserował na podstawie scenariusza Ryana Reynoldsa, Rhetta Reese'a, Paula Wernicka oraz Zeba Wellsa. Sam też jest wymieniany jako współscenarzysta.

W obsadzie są Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni, oraz Matthew Macfadyen.

Deadpool & Wolverine - premiera w lipcu w kinach.