Avengers: Secret Wars – na ten powrót fani czekają od dawna. [SPOILER] ponownie w MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Pojawiła się kolejna gorąca plotka dotycząca Avengers: Secret Wars. Do premiery filmu pozostało jeszcze sporo czasu, a wcześniej Marvel przygotuje szóstą odsłonę serii o superbohaterskiej drużynie, ale już teraz do sieci trafiają różne pomysły twórców, które mają znaleźć się w następnym filmie o Avengersach. Scooper MyTimeToShineHello przekazał, że Robert Downey Jr. powróci do roli Iron Mana.

Avengers: Secret Wars - Robert Downey Jr. wróci do roli Iron Mana?

Według jego informacji dojdzie do kolejnego spotkania między Tonym Starkiem a Peterem Parkerem w Avengers: Secret Wars. Nie wiadomo jednak, czy będzie to ten sam bohater grany przez Roberta Downeya Jr., którego znamy z poprzednich filmów z MCU.

Jakiś czas temu do sieci trafiły plotki, że w Avengers: Secret Wars pojawi się Tony Stark z Ziemi-838, który przybywa do głównego świata w poszukiwaniu zemsty. Oznaczałoby to, że w filmie zobaczymy wariant Iron Mana z alternatywnej rzeczywistości, z którym przyjdzie się Avengersom, w tym Spider-Manowi, zmierzyć.

Jeszcze w listopadzie przekazano, że celem Marvela jest przywrócić oryginalną obsadę pierwszej części Avengersów do MCU. Jak na razie żadne oficjalne informacje nie zostały w tej sprawie ogłoszone. Również produkcja Avengers: Secret Wars znajduje się na bardzo wczesnym etapie i do czasu rozpoczęcia prac na planie, jeszcze wiele może się w filmie zmienić.

