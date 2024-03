Marvel - kto w nowym składzie Avengers w MCU? Film World War Hulk w drodze?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/The Cosmic Circus

Co w trawie Marvela piszczy? Nowe wieści w tej sprawie przynosi dziennikarz i scooper Alex Perez, który regularnie dzieli się nimi w trakcie rozmów z fanami na Discordzie i w serwisie The Cosmic Circus. Choć do jego doniesień trzeba podchodzić z dystansem, ostatnie informacje z pewnością zainteresują wielu fanów MCU. Dotyczą one choćby nowego składu Avengers, ewentualnego filmu World War Hulk i wielu innych projektów. Oto najważniejsze z rewelacji:

Kto wejdzie w skład nowych Avengers w MCU?

Odpowiadając na to pytanie Perez zauważa, że wielu potencjalnych członków Avengers zajmuje się bądź będzie się zajmować innymi niż "grupowymi" zadaniami. Dla przykładu: Kapitan Ameryka (w wersji Sama Wilsona) działa z Falconem, Bucky'ego czeka przeprawa z Thunderbolts, Walkiria rządzi Nowym Asgardem, a Thor jest daleko od Ziemi. W ocenie scoopera jedynymi "aktywnymi" bohaterami, którzy mogliby utworzyć nowy skład Mścicieli, w chwili obecnej są: Kapitan Marvel, Wong, Bruce Banner aka Hulk, Shang-Chi i Kate Bishop.

Marvel stworzy film World War Hulk?

Według Pereza Marvel od dłuższego czasu "interesuje się" adaptacją słynnego komiksu Wielka Wojna Hulka. Co ciekawe, jeśli ten film zostanie zrealizowany, mielibyśmy w nim zobaczyć szereg "ulicznych" superbohaterów, którzy docelowo mogliby trafić do grupy Avengers.

Henry Cavill w filmie Deadpool & Wolverine?

Perez twierdzi, że plotka o pojawieniu się Henry'ego Cavilla jako warianta Rosomaka w filmie Deadpool & Wolverine ma być "wiarygodna". Dodaje on jednak, że jest "bardzo mało prawdopodobne", by jakikolwiek wariant z produkcji został w przyszłości pokazany jako Wolverine głównego uniwersum.

O filmie Blade

Dziennikarz przyznaje, że nie ma wielu informacji na temat projektu. Zakłada jednak, że akcja filmu w większości miałaby rozgrywać się w przeszłości, a struktura fabularna najprawdopodobniej będzie przypominać tę, którą przedstawiono w produkcji Eternals.

Przyszłość Kapitan Carter

Kapitan Carter powróci w 3. sezonie animacji A gdyby... ?. Obecność tej postaci jest mocno rozważana również w kontekście filmu Secret Wars - już w aktorskiej wersji.

Kapitan Brytania w MCU?

Według źródeł Pereza w Marvelu prowadzone są dyskusje na temat wprowadzenia do MCU postaci Briana Braddocka aka Kapitana Brytanii. Dałoby to początek nowej drużynie Kinowego Uniwersum Marvela, która działałaby właśnie w Wielkiej Brytanii.

Co dalej z Kangiem?

W ocenie dziennikarza (choć sam zaznacza, że to tylko jego wrażenie), Marvel pomimo problemów Jonathana Majorsa z prawem i tak będzie chciał skonfrontować na ekranie Avengers z Kangiem i jego wariantami - nie jest jednak jasne, czy rolę przejmie inny aktor. Włodarze Domu Pomysłów myślą obecnie nad tym, jak ma działać cała koncepcja multiwersum, a kluczowym elementem w tej układance powinien być film Deadpoool & Wolverine.

Przyszłość Kapitan Marvel

Według Pereza kluczowe dla przyszłości tej postaci w MCU są obecnie dwa elementy: sprowadzenie Moniki Rambeau z powrotem do głównego uniwersum, a także odkrycie prawdziwej genezy używanych wcześniej przez Ms. Marvel Kwantowych Bransolet.

Kiedy powrócą Eternals?

Scooper zakłada, że Eternals nie pojawią się w MCU przed filmem Secret Wars. Historia, która została przygotowana z myślą o kontynuacji filmu o Przedwiecznych, mogłaby natomiast zostać wykorzystana "w kolejnej fazie Kinowego Uniwersum Marvela".

Co dalej z Hulkiem?

Perez nie ma żadnych informacji na temat tego, kiedy Hulk miałby powrócić w MCU. Raz jeszcze podkreśla jednak, że "jest przekonany", iż produkcja World War Hulk powstanie.

Czy akcja serialu X-Men '97 rozgrywa się w MCU?

Dziennikarz przypomina, że choć oś czasowa serialu X-Men '97 nie jest w żaden sposób powiązana z Kinowym Uniwersum Marvela, bohaterowie animacji w rzeczywistości działają "w obrębie" rozumianego szerzej MCU.

Inne drużyny w MCU?

Perez, powołując się na swoje źródła, donosi, że w Marvelu mają trwać dyskusje na temat pokazania w MCU nowych drużyn - MI13 i Agents of Atlas.

Słynna animacja Spider-Man z kontynuacją?

Scooper ocenia, że szanse na powstanie kontynuacji animacji Spider-Man (1994-1998) to obecnie "7" w 10-punktowej skali.

X-Meni w MCU nie tak szybko?

Perez twierdzi, że osoby, które nastawiają się na pełne wprowadzenie X-Menów do MCU w filmie Deadpool & Wolverine, "będą mogły poczuć się rozczarowane". Proces pokazywania mutantów w Kinowym Uniwersum Marvela "zajmie dużo czasu".

