UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Reklama

Shawn Levy przyznaje, że czuje ulgę, mogąc opowiadać o kulisach tworzenia filmu Deadpool & Wolverine. Współpracując z Ryanem Reynoldsem, reżyser przygotował wiele niespodzianek, w tym występów gościnnych oraz nawiązań do poprzednich produkcji studia Fox. W wywiadzie dla The New York Times opowiedział o kulisach powstawania fabuły filmu, ujawniając, że to Hugh Jackman pomógł stworzyć wariant Wolverine'a, nazywanego "tym najgorszym".

fot. materiały prasowe

Deadpool & Wolverine - Shawn Levy o najgorszym Loganie

Kilka miesięcy po rozmowie telefonicznej z Hugh w sierpniu 2022 roku, reżyser przesłał mu pierwszy szkic scenariusza. Aktor odpowiedział trzynastominutową głosówką, w której zadał kluczowe pytanie:

- Uwielbiam ten scenariusz, ale co sprawia, że ten Wolverine jest niezaprzeczalny i godny tego filmu?

Reżyser przyznał, że początkowo nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie, co zmusiło ich do ponownych przemyśleń i poprawek w scenariuszu. Ostatecznie doszli do wniosku, który definiuje cały film: "To nie jest tylko Wolverine, lecz najgorszy Wolverine". To doprowadziło Levy'ego i Reynoldsa do dogłębnego zbadania tego, co prześladuje tego antybohatera, i dlaczego uważa się za niekochanego i niewybaczalnego.

Tym samym kreacja najgorszego Wolverine'a pozwoliła Jackmanowi na zagranie Logana w sposób głębszy, niż to miało miejsce w poprzednich produkcjach.

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Deadpool & Wolverine - ujęcie, które nie znalazło się w filmie [WIDEO]

Wygląda na to, że film miał uwzględnić charakterystyczny ruch, który komiksowy Wolverine wykonywał z Colossusem. Rzecz w tym, że Ryan Reynolds nie chciał, aby Logan czy Deadpool byli rzucani w złych gości. Dlatego ich wersja "fastball special" polegała na wyrzuceniu jednego ze wspólników Cassandry Novy w powietrze, aby móc stawić czoła tej antagonistce. Zobaczcie sami.