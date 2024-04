Deadpool & Wolverine - jaka będzie kategoria wiekowa? Może pojawić się TA postać z Fantastycznej Czwórki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Oficjalna strona Marvel Japan potwierdziła, że kategoria wiekowa została przyznana filmowi Deadpool & Wolverine w Japonii. Dostał on tam kategorię R15+, co oznacza, że dany tytuł przeznaczony jest dla osób od 15 roku życia. Według tego również żaden młodszy widz nie może zostać wpuszczony do kina. Jest to oczywiście pierwszy oficjalny film MCU z tak wysoką kategorią wiekową. Jednakże poprzednie dwie części Deadpoola miały identyczną w japońskich kinach.

Deadpool & Wolverine - cameo Fantastycznej Czwórki?

Nie mamy oczekiwać Fantastycznej Czwórki z MCU, czyli tej, która dostanie swój solowy film, ale zobaczymy osoby z filmu Fantastyczna czwórka z 2005 roku.

Według dobrze poinformowanego Caleba Williamsa Jessica Alba zagrała Sue Storm z jednej z alternatywnych rzeczywistości. Ściślej z Ziemi 838, którą fani MCU poznali w widowisku Doktor Strange w multiwersum obłędu, więc tutaj Reed Richards (John Krasinski) nie żyje po tym, jak został zabity przez Wandę, ale jego żona Sue Storm jak najbardziej tak. Swego czasu były plotki o tym, że zobaczymy konsekwencje wydarzeń na tej Ziemi, więc ta informacja wydaje się iść tym tropem.

Na razie jest to plotka, której nikt nie potwierdza, ani nie dementuje. Traktujmy ją więc z dystansem.

Deadpool & Wolverine - premiera w kinach już w lipcu 2024 roku.