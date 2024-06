Jak długo Logan będzie w masce? Przeciek z filmu Deadpool & Wolverine

fot. Hot Toys

Gdy ogłoszono, że Logan filmie Deadpool & Wolverine będzie nosić żółty strój z ikoniczną maską, fani wpadli w ekscytację. W zwiastunach jednak jeszcze nie widzieliśmy maski, więc zaczęto spekulować, że może to będzie jedna scena, by trollować fanów. Okazuje się, że to nieprawda.

Deadpool & Wolverine - jak długo Logan w masce?

Według Daniela Richtmana, którego doniesienia często są potwierdzane, zobaczymy Wolverine'a w masce przez 10 minut filmu. Niektórzy nie kryją jednak rozczarowana, że tylko tyle.

W pełnej galerii filmu jest nowy plakat inspirowany Piękną i Bestią.

Pojawiły się też zdjęcia figurki Hot Toys pokazujące Wolverine'a we wspomnianym kostiumie i masce. Wizerunek jest odwzorowaniem filmowego.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca w kinach.