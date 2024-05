Testowa widownia reaguje na Deadpool & Wolverine. Jest dobrze!

20th Century Studios/Marvel

Promocja Deadpoola & Wolverine'a wciąż się rozkręca, a wraz z nią rośnie ekscytacja fanów Marvela. Współprowadzący podcastu The Hot Mic, Jeff Sneider, podzielił się reakcjami testowej widowni na film.

- Deadpool wyszedł naprawdę dobrze. Takie wstępne informacje.

Marvel Studios często organizuje testowe pokazy swoich nadchodzących premier, ale zazwyczaj są one organizowane wyłącznie dla pracowników Marvela oraz innych osób powiązanych z firmą. Chociaż takowe pokazy mogą być dostępne dla publiczności, te nigdy nie są.

Jeśli reakcja testowej widowni was nie przekonuje, zobaczcie, co Shawn Levy miał do powiedzenia na temat nadchodzącego filmu. Reżyser porównał go do klasyków z lat 80., takich jak Samoloty, pociągi i samochody, gdzie dwóch głównych bohaterów jest przywiązanych do siebie.

- To bardzo interesujący duet. Są stworzeni do ogromnego konfliktu, ponieważ są tak różnymi indywidualistami. Ostatecznie chodzi o coś więcej, co właśnie zobaczą widzowie.

Levy obiecuje także "zachwyt publiczności", dla której uszykował "niesamowitą przejażdżkę".

Deadpool & Wolverine - premiera już 26 lipca 2024 roku.