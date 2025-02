Te 3 postacie na pewno zobaczymy w Avengers: Doomsday? Aktorzy już są w Londynie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Ledwie wczoraj informowaliśmy Was, że prace na planie filmu Avengers: Doomsday rozpoczną się już w marcu w Wielkiej Brytanii. Taką rewelacją podzielił się uznawany za sprawdzone źródło wiadomości serwis Production Weekly - i to niedługo po tym, gdy portretujący Sama Wilsona Anthony Mackie mówił o kwietniu (w ostatnich wypowiedziach aktora o MCU jest sporo niejasności). Wygląda jednak na to, że w Londynie już meldują się pierwsi aktorzy Marvela.

Serwis The Cine Geek zauważa, że w stolicy Wielkiej Brytanii na przestrzeni zaledwie kilku dni pojawili się reżyser Joe Russo, Sebastian Stan (Bucky Barnes) i Chris Hemsworth (Thor), co zdołano nawet udokumentować poniższymi zdjęciami:

Trudno uwierzyć w to, że obecność tej trójki w Londynie w tym samym czasie jest przypadkowa. Tym bardziej, że na ulicach największego brytyjskiego miasta od kilku dni widywany jest ponoć również Tom Holland (Spider-Man), przy czym akurat jego nie uwieczniono jeszcze na fotografii. Czy to potwierdzenie udziału postaci Bucky'ego, Thora i Pajączka w Avengers: Doomsday? O tym przekonamy się już niebawem.

W sieci pojawiła się także wypowiedź producenta Nate'a Moore'a, który ma złe informacje związane z Czarną Panterą 3 - film ma zadebiutować dopiero po obu produkcjach o Mścicielach.

MCU - ranking najbardziej irytujących postaci z filmów i seriali Marvela

Avengers: Doomsday ma ustaloną premierę na 1 maja 2026 roku.