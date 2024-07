Deadpool wandalizuje media społecznościowe Marvela! Nowe materiały z nadchodzącego filmu

fot. Marvel Studios

Do premiery Deadpool & Wolverine można już odliczać na palcach jednej ręki. Z tej okazji Wade Wilson zaczął przejmować wszelkie kanały społecznościowe Marvela oraz ich zdjęcia profilowe. Przykładowo, na stronie Avengersów na Facebooku pojawiła się kreskówkowa wersja Deadpoola, bawiąca się zabawką z logiem Marvel Studios. Z kolei profilowe Instagrama o Strażnikach Galaktyki przedstawia prymitywny rysunek Dogpoola, nawiązującego do jednej z kwestii Yondu. Na innych kontach można najczęściej zobaczyć bohatera przebranego za inne postaci MCU.

Deadpool & Wolverine - nowy klip z filmu

W tym tygodniu nie mogło zabraknąć nowych materiałów promocyjnych. Tym razem do sieci trafił fragment rozmowy Logana z Wade'm Wilsonem o ich kostiumach. Podczas gdy Pyskaty Najemnik dywaguje nad kolorem kostiumu Wolverine'a, ten nie traci czasu na ignorowanie pytań, dopytując go o to, czy zostało u niego zdiagnozowane ADHD. Możecie zobaczyć klip poniżej.

Krążą pogłoski, że żona Ryana Reynoldsa pojawi się w filmie jako Ladypool. To, czy plotki są prawdziwe, okaże się dopiero pod koniec tygodnia. Natomiast Blake wciąż mogła wpaść na plan w odwiedziny, czym podzieliła się na swoim Instagramie. Opublikowała również klip z wszelkimi nawiązaniami do popkultury, na które miała pewien wpływ. Zobaczcie sami.

Deadpool & Wolverine trafi do polskich kin już 25 lipca, gdy odbędą się pokazy przedpremierowe. Oficjalnie premiera nastąpi dzień później.

