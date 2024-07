Czy jest szansa na crossover MCU z DCU? Szef Marvel Studios odpowiada

fot. materiały prasowe

Deadpool & Wolverine za kilka dni trafi do kin. Fani spodziewają się szalonej rozrywki, humoru i wielu zaskakujących gościnnych występów. Z okazji premiery nowego filmu MCU serwis Collider porozmawiał z szefem Marvel Studios, Kevinem Feigem.

Kevin Feige o potencjalnym crossoverze Marvela z DC

Fani mogą być pewni, że w nowej produkcji będzie sporo cameo z filmów od Marvel Studio, a może nawet komiksów. Niektórzy nawet marzą o crossoverze z produkcjami lub postaciami z DC. Nie jest to aż tak nieprawdopodobne, ponieważ szefem DC Studios jest James Gunn, który jest reżyserem serii filmów o Strażnikach Galaktyki. Feige został zapytany o możliwość crossoveru dwóch uniwersów, na co odpowiedział:

Myślę o tym od czasu do czasu, jak każdy fan, który się nad tym zastanawia. Nie wiem, kiedy do cholery to się stanie, ani jak to się stanie. Ale rozmawiamy o tym zbyt długo, żebym mógł powiedzieć: "Nigdy! Nigdy nie bylibyśmy w stanie tego zrobić". Nigdy nie powiemy nigdy, ale nie, nie mamy planów.

Twórca przyznał, że takie crossovery są skomplikowane, ale także wzbudzają wspólne emocje. Jednak na razie Marvel i DC zajmują się swoimi projektami - James Gunn kręci nowego Supermana, a Marvel pracuje nad nowymi filmami i serialami w MCU. Feige dodał:

Widziałem zdjęcia paparazzi z planu Supermana, które wyglądały fajnie. Więc on się na tym skupia. My się na tym skupiamy.

Premiera filmu Deadpool & Wolverine 26 lipca.

