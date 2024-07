Deadpool & Wolverine nawiązali do Spider-Mana - zauważyliście to? Logan mógł śpiewać nago?

Marvel

Wczoraj do sieci trafił jeden z ostatnich zwiastunów filmu Deadpool & Wolverine - ten sam, w którym zobaczyliśmy kilka wariantów Pyskatego Najemnika. Mało kto jednak zwrócił uwagę, że rzeczony materiał zawiera subtelne nawiązanie do postaci Spider-Mana. Jak wskazują internauci, w 35. sekundzie wideo, gdy tytułowi bohaterowie jadą samochodem, postać Ryana Reynoldsa wykonuje gest wyraźnie przywodzący na myśl Pajączka strzelającego siecią. Spójrzcie sami:

Tę piosenkę miał zaśpiewać Hugh Jackman

Z kolei Reynolds i Hugh Jackman w nowym wywiadzie ujawnili, że w pierwotnych planach zamierzano pokazać na ekranie motyw ze śpiewającym Loganem. Choć Australijczyk twierdzi, że jego bohater miał wykonać piosenkę... nago, odtwórca roli Wade'a Wilsona przekonuje, iż chodziło po prostu o utwór "I Guess That's Why They Call It the Blues" Eltona Johna, który miałby zaśpiewać właśnie Jackman.

Kubełek na popcorn z Babypoolem i inne materiały promocyjne

Mamy także okazję zobaczyć zdjęcia przedstawiające kolejne produkty promocyjne - w tym niepokazywany do tej pory kubełek na popcorn z Babypoolem. Pojawiają się w dodatku pierwsze ceny niektórych z materiałów:

Ryan Reynolds zrezygnował z wynagrodzenia za pierwszego Deadpoola

Z kolei Ryan Reynolds w rozmowie z New York Timesem przyznał, że podczas prac nad pierwszym filmem Deadpool z 2016 roku zrezygnował z wynagrodzenia, aby dzięki temu scenarzyści - Rhett Reese i Paul Wernick - mogli być obecni na planie przez cały okres powstawania zdjęć:

Kiedy w końcu dano zielone światło na film, nawet przez sekundę nie zakładałem, że okaże się on finansowym sukcesem. Zrezygnowałem nawet ze swojego wynagrodzenia, aby przywrócić powstawanie produkcji na właściwe tory: Rhettowi i Paulowi nie pozwolono przebywać na planie. Wziąłem więc niewielką pensję, która mi została, i zapłaciłem im, żeby wciąż byli ze mną na planie, żebyśmy mieli coś na kształt pokoju scenarzystów. (...) Myślę, że jednymi z największych wrogów kreatywności są czas i pieniądze - my nie mieliśmy wtedy ani czasu, ani pieniędzy.

Film Deadpool & Wolverine wejdzie na ekrany polskich kin już 26 lipca.