Deadpool & Wolverine - to ten moment na planie zmienił wszystko. Wzruszające zdjęcia i słowa o Jackmanie

Film Deadpool & Wolverine wciąż majestatycznie kroczy przez światowy box office, przyciągając do kin kolejnych widzów. Taki obrót spraw nie dziwi specjalnie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Ryan Reynolds w mediach społecznościowych nieustannie podtrzymuje zainteresowanie ostatnią produkcją Marvela. Aktor w weekend zamieścił na Instagramie specjalny wpis, w którym we wzruszających słowach odniósł się do udziału Hugh Jackmana w projekcie - mamy także okazję zobaczyć nowe zdjęcia, w tym te pochodzące zza kulis filmu.

Reynolds postanowił wyjawić, który moment na planie okazał się z jego perspektywy tym przełomowym i zarazem najważniejszym z punktu widzenia wiary w powodzenie przedsięwzięcia:

Shawn Levy (reżyser filmu - przyp. aut.) i ja nie rozmawialiśmy o tym zbyt wiele, ale czuliśmy ogromną presję. Martwiliśmy się, jak wprowadzić te postacie do MCU i czy nasze niespodzianki do końca pozostaną tajemnicą - było tu tak wiele zmiennych. Ale kiedy Hugh pojawił się na planie w tym kostiumie... Wszyscy wiedzieli, że dzieje się coś wyjątkowego. Pamiętam, że pomyślałem wtedy, iż wszystko będzie dobrze.

Aktor dodał:

Przez kilka miesięcy powstawania zdjęć i w trakcie czegoś, co wydawało się 100 latami montażu i postprodukcji, oglądałem Wolverine'a w pierwszym rzędzie. Oglądałem i uczyłem się od mojego przyjaciela i ulubionego aktora. Dwie rzeczy mogą być prawdziwe: 1. czasami jem za dużo cukru i potajemnie obrzucam dom Hugh jajkami, aby coś poczuć i 2. mogę być jednocześnie jego fanem i przyjacielem.

Reynolds uderzył później we wzruszającą tonację:

Nie znam nikogo bardziej troskliwego i posiadającego więcej klasy niż Hugh. On po prostu zrobi wszystko dla kogoś, kogo kocha. W Deadpool & Wolverine spełnił marzenia nie tylko fanów. Spełnił również moje marzenia. On jest TYM X-Manem.

Do wpisu dołączono te nowe zdjęcia:

Deadpool & Wolverine - nowe zdjęcia z filmu i zza kulis

Deadpool & Wolverine - zdjęcia przed i po nałożeniu efektów specjalnych