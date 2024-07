Deadpool & Wolverine trzeba obejrzeć kilka razy? Reynolds wrócił jako Deadpool pod jednym warunkiem

fot. Marvel Studios

Już za niecałe trzy tygodnie w kinach zadebiutuje Deadpool & Wolverine, czyli pierwszy i zarazem jedyny tegoroczny kinowy film z MCU. W najnowszym wywiadzie dla magazynu SFX reżyser Shawn Levy przyznał, że widzowie mogą oczekiwać prawdziwego szaleństwa w niektórych scenach.

Deadpool & Wolverine – Shawn Levy zapowiada, że film trzeba obejrzeć kilka razy

Levy twierdzi, że fani Marvela oszaleją i to wielokrotnie podczas całego seansu:

Będą momenty, które widzowie pokochają, ale chcę powiedzieć też, że nadejdą chwile, w których stracą rozum – na przykład razy dziesięć miliardów, co nie jest konkretną liczbą, ale używam tego dla podkreślenia hiperboli.

Reżyser zachęca też do kilkukrotnego obejrzenia Deadpool & Wolverine, gdyż na niektórych scenach będą śmiać się tak głośno, że przegapią część dialogów:

Są w tym filmie momenty, w których jeśli będzie słychać dialogi zamiast śmiechu, oznacza to, że ponieśliśmy porażkę. Przeanalizowaliśmy to w montażowni, kiedy mówiłem Ryanowi [Reynoldsowi], że za każdym razem, gdy pokazujemy określoną scenę, nie słychać trzech linijek, ponieważ publiczność wciąż śmieje się z poprzedniego dialogu. Ryan rzekł: „Świetnie, będą musieli obejrzeć ten film jeszcze raz!”

Deadpool & Wolverine – Ryan Reynolds o warunku powrotu do roli Deadpoola

Shawn Levy ujawnił również, że Ryan Reynolds zgodził się ponownie zagrać Pyskatego Najemnika, ale tylko ze względu na współpracę z reżyserem:

Więc kręcę z Ryanem Projekt Adam w Vancouver i pewnego dnia na planie mówi do mnie: „wiem, że odmówisz, ale zagram ponownie w Deadpoolu tylko wtedy, gdy ty go wyreżyserujesz”. Powiedziałem mu, że bardzo chciałbym wyreżyserować ten film, bo prawda jest taka, że ​​jeśli pracujesz w przestrzeni filmowej na wielkim płótnie, tak jak ja to robię od czasu Nocy w muzeum, marzeniem jest móc opowiedzieć tego rodzaju epickie historie.

Zawsze byłem fanem filmów Marvela, byłem już fanem Deadpoola i wielbicielem Wolverine’a, więc możliwość dołączenia do serii Deadpool, ale zrobienia czegoś zupełnie innego z tą serią, było fascynujące.

Deadpool & Wolverine – Blake Lively żartuje z Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana

Blake Lively na swoim Instagramie postanowiła zażartować z Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana, którzy podczas promocji Deadpool & Wolverine w Seulu, bawili się pistoletami na wodę:

Kiedy mówi ci, że idzie do pracy, a potem widzisz go w programie MTV Spring Break.

Aktorka żartobliwie zasugerowała również, że tytuł dla jej filmu, który wyreżyserowałby Shawn Levy, powinien brzmieć „Boys Gone Wild: A Deadpool and Wolverine Story”.

Deadpool & Wolverine - galeria

Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine - fabuła, obsada, data premiery

Po kilku niepowodzeniach zawodowych związanych z kryzysem wieku średniego Wade Wilson postanawia oficjalnie przejść na emeryturę jako Deadpool i zostaje sprzedawcą używanych samochodów. Jednak gdy w grę wchodzą losy jego przyjaciół, rodziny i całego świata, Deadpool raz jeszcze chwyci katanę. Rekrutuje niechętnego i zdystansowanego Wolverine'a, aby wraz z nim walczyć nie tylko o przetrwanie, ale i całą ich spuściznę.

Za scenariusz odpowiadają Rhett Reese i Paul Wernick, czyli osoby odpowiedzialne za pierwsze dwie części, a wspierają ich Zeb Wells, Ryan Reynolds (jak przy każdej części) i reżyser widowiska, Shawn Levy. W obsadzie poza Reynoldsem i Jackmanem są Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Jennifer Garner (Elektra), Leslie Uggams, Karan Soni, Stefan Kapicić, Shioli Kutsuma, Rob Delaney, Emma Corrin oraz Matthew Macfadyen.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca 2024 roku.