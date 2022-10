Death Note - aktorski serial Netflixa od twórców Stranger Things znalazł swoją scenarzystkę

screen z YouTube

Netflix przygotowuje aktorski serial Death Note na podstawie kultowej mangi i anime pod tym samym tytułem. Halia Abdel-Meguid została wybrana na stanowisko scenarzystki i producentki wykonawczej projektu. Za serial odpowiada firma Upside Down Production należąca do braci Duffer, twórców Stranger Things. Dufferowie będą producentami projektu.

Dla przypomnienia Netflix już raz dokonał aktorskiej adaptacji Death Note. W 2017 roku powstał film, który, łagodnie rzecz ujmując, nie spotkał się z przychylnością krytyków i przede wszystkim fanów oryginału. Nowy projekt ma być wierniejszy względem pierwowzoru i nie być powiązany z wspomnianym filmem. Sama Abdel-Meguid jest wielką fanką mangi i anime. Twórczyni pracuje obecnie nad serialem Diabeł w Białym Mieście, który powstaje dla Hulu.

Fot. Materiały prasowe

Death Note - o czym jest?

Bohaterem oryginału jest Light Yagami, nastolatek mieszkający w Japonii. Pewnego dnia odnajduje on tytułowy Notatnik Śmierci, artefakt należący do boga śmierci, Ryuka. Osoba, której nazwisko zostanie do niego wpisane umiera. Light postanawia wykorzystać notatnik, aby pozbyć się przestępców na świecie. W ten sposób staje się zabójcą znanym jako Kira. Do jego schwytania zostaje powołany specjalny zespół policji, na czele którego staje genialny śledczy, L.