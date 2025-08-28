Deathstalker - zwiastun filmu fantasy. Kultowy wojownik niczym Conan Barbarzyńca
Łowca śmierci z 1983 roku był tanią podróbką Conan Barbarzyńcy, która osiągnęła status kultowej. Nowa wersja Deathstalker została stworzona i pierwszy, szalony zwiastun trafił do sieci.
Tak wygląda nowy Łowca Śmierci. Popularna seria z lat 80. doczekała się współczesnej wersji, w której główną rolę tytułowego wojownika gra Daniel Bernhardt, aktor kina kopanego i popularny kaskader. Steven Kostanski (Frankie Freako, PG: Psycho Goreman) wyreżyserował nowy film, który zadebiutuje w USA już 10 października.
Deathstalker - zwiastun dla dorosłych
Jest to film niskobudżetowy, tak jak mający status kultowego poprzednik z lat 80. Częściowo sfinansowano go z kampanii crowdfundingowej na Kickstarterze, więc pieniądze wpłacili przyszli widzowie. Twórcy mieli zamiar utrzymać campowy charakter filmu, który ma nawiązywać do tego typu fantasy z lat 80., łącznie z dużą dawką przemocy i specyficznym poczuciem humoru. Kicz, który w zwiastunie jest widoczny, był zamierzony, by odwołać się do pierwowzoru. Przerysowanie było tutaj kluczowe.
Deathstalker - co wiemy?
W związku z niskim budżetem na ekranie nie uświadczymy efektów komputerowych. Główny nacisk położono na charakteryzację, kostiumy i praktyczne efekty specjalne.
Jednym z głównych producentów filmu jest legendarny Slash z Guns N' Roses. Tak opowiedział o projekcie:
Potwierdzono, że za muzykę odpowiadają Bear McCreary (Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, Outlander), Slash oraz Blitz//Berlin.
Deathstalker - opis fabuły
Kiedy łowca śmierci zdobywa przeklęty amulet ze zwłok na polu bitwy, zostaje naznaczony czarną magią. Od teraz polują na niego potworni zabójcy. Aby przeżyć, musi przełamać klątwę i stawić czoło złu. Śmierć to tylko początek wielkiej przygody!
Na razie nie wiadomo, gdzie w Polsce będzie dostępny film. Data premiery w naszym kraju nie jest znana.
Źródło: https://sffgazette.com/
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1990, kończy 35 lat
ur. 1961, kończy 64 lat