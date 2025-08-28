placeholder
Deathstalker - zwiastun filmu fantasy. Kultowy wojownik niczym Conan Barbarzyńca

Łowca śmierci z 1983 roku był tanią podróbką Conan Barbarzyńcy, która osiągnęła status kultowej. Nowa wersja Deathstalker​ została stworzona i pierwszy, szalony zwiastun trafił do sieci.
Adam Siennica
Deathstalker fot. materiały prasowe
Tak wygląda nowy Łowca Śmierci. Popularna seria z lat 80. doczekała się współczesnej wersji, w której główną rolę tytułowego wojownika gra Daniel Bernhardt, aktor kina kopanego i popularny kaskader. Steven Kostanski (Frankie Freako, PG: Psycho Goreman) wyreżyserował nowy film, który zadebiutuje w USA już 10 października.

Deathstalker - zwiastun dla dorosłych

Jest to film niskobudżetowy, tak jak mający status kultowego poprzednik z lat 80. Częściowo sfinansowano go z kampanii crowdfundingowej na Kickstarterze, więc pieniądze wpłacili przyszli widzowie. Twórcy mieli zamiar utrzymać campowy charakter filmu, który ma nawiązywać do tego typu fantasy z lat 80., łącznie z dużą dawką przemocy i specyficznym poczuciem humoru. Kicz, który w zwiastunie jest widoczny, był zamierzony, by odwołać się do pierwowzoru. Przerysowanie było tutaj kluczowe.

Deathstalker - co wiemy?

W związku z niskim budżetem na ekranie nie uświadczymy efektów komputerowych. Główny nacisk położono na charakteryzację, kostiumy i praktyczne efekty specjalne.

Jednym z głównych producentów filmu jest legendarny Slash z Guns N' Roses. Tak opowiedział o projekcie:

– Nie mieliśmy wielkiego budżetu, a reżyser chciał robić wszystko praktycznie, czego jestem orędownikiem. Nie chciałem czegoś opartego na CGI, więc to było ekscytujące. Kiedy reżyser dołączył, potem pojawił się Daniel Bernhardt - uznałem, że to jedyna osoba pasująca na Deathstalkera. Kiedy zdjęcia się rozpoczęły, byłem na trasie koncertowej, więc wysyłali mi materiały z każdego dnia i wyglądały świetnie. Byłem zszokowany. Potem przyleciałem na jeden dzień na plan. Było fantastycznie!

Potwierdzono, że za muzykę odpowiadają Bear McCreary (Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, Outlander), Slash oraz Blitz//Berlin.

Deathstalker - opis fabuły

Kiedy łowca śmierci zdobywa przeklęty amulet ze zwłok na polu bitwy, zostaje naznaczony czarną magią. Od teraz polują na niego potworni zabójcy. Aby przeżyć, musi przełamać klątwę i stawić czoło złu. Śmierć to tylko początek wielkiej przygody!

Na razie nie wiadomo, gdzie w Polsce będzie dostępny film. Data premiery w naszym kraju nie jest znana.

Źródło: https://sffgazette.com/

Adam Siennica
Adam Siennica
