Deliver Me from Nowhere - Jeremy Allen White jako Bruce Springsteen? The Boss doczeka się filmu

fot. Netflix // FX

Deliver Me from Nowhere opowie o Brusie Springsteenie i jego zmaganiach podczas tworzenia jego przełomowego albumu Nebraska z 1982 roku. W tym czasie pracował również nad kolejną płytą Born in the U.S.A. wraz z zespołem E Street Band, dzięki której osiągnął status ikony amerykańskiego popu. Film będzie adaptacją książki pt. The Making of Bruce Springsteen's Nebraska autorstwa Warrena Zanesa. Za reżyserię będzie odpowiadać Scott Stuber, który pisze również scenariusz.

Serwis Deadline podał, że w rolę "the Bossa" miałby się wcielić Jeremy Allen White, znany z serialu The Bear. Jednak jeszcze nie rozpoczęły się negocjacje z aktorem. Z kolei trwają rozmowy ze studiem A24, które miałoby zająć się produkcją filmu. Springsteen i jego menadżer Jon Landau są aktywnie zaangażowani w projekt.

Według książki na twórczość Bruce'a Springsteena bardzo wpłynęło wychowanie przez ojca, który cierpiał na depresję. Muzyk również z nią walczył, czego odzwierciedleniem były piosenki na płycie Nebraska, o której wielu mówi, że to najmroczniejszy album Bossa. Inspiracją dla singla Nebraska był film Badlands, który opowiada o seryjnym mordercy.

Przypomnijmy, że Bruce Springsteen otrzymał Oscara za najlepszą piosenkę Streets of Philadelphia do filmu Filadelfia.