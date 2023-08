Demeter: Przebudzenie zła - wideo zza kulis o Drakuli. Reżyser chciał, aby był bardziej zwierzęcy i dziki

fot. materiały prasowe

Drakula miał wiele wcieleń na małym i dużym ekranie, ale najczęściej przedstawiany był jako bohater wykorzystujący swój urok osobisty do uwodzenia ofiar. Jednak w nadchodzącym horrorze Demeter: Przebudzenie zła zobaczymy jego bardziej mroczne i przerażające oblicze.

Fabuła filmu w reżyserii André Øvredala jest oparta na jednym z rozdziałów z klasycznej powieści Brama Stokera pt. Drakula. Opowie mrożącą krew w żyłach historię statku handlowego Demeter, który przewozi z Transylwanii do Londynu prywatny ładunek - pięćdziesiąt nieoznakowanych drewnianych skrzyń. Podczas podróży dochodzi do dziwnych wydarzeń. Każdej nocy załoga jest prześladowana przez bezlitosną istotę. Ludzie muszą walczyć o przetrwanie aż do końca skazanego na zagładę rejsu. W obsadzie filmu są Corey Hawkins, David Dastmalchian, Liam Cunningham, Aisling Franciosi, Chris Walley i Jon Jon Briones.

W sieci opublikowano nowe wideo o powstawaniu Demeter: Przebudzenie zła, w którym reżyser przyznał, że chciał, aby Drakula w jego filmie wyglądał inaczej - bardziej zwierzęco i dziko. Dodał, że miał zachowywać się, jak nałogowiec, który jest żądny krwi. Równocześnie chciał, żeby wyglądał słabowito, co czyniło go bardziej zdesperowanym i niebezpiecznym. Tę postać zagrał Javier Botet, o którym Øvredal powiedział, że wlał dużo życia w Drakulę. W materiale zza kulis możemy zobaczyć, jak nakładano na całe jego ciało charakteryzację, co trwało nawet 5 godzin. Zobaczcie poniżej całe wideo.

To miał być kolejny zwyczajny rejs. Morze było spokojne, prognozy nie zapowiadały sztormu. Gdy szkuner „Demeter” odbił od nabrzeża, nikt z załogi nie wiedział, że w jednej z dwudziestu czterech nieozna­kowanych skrzyń znajdujących się na pokładzie, kryje się zło. Zapadł zmrok, a statek był na pełnym morzu, gdy odkryto pierwszą ofiarę. Wołanie o pomoc nie miało już sensu, a walka o przetrwanie okazała się boleśnie nierówna. Każda kolejna noc przynosiła śmierć, a istota będąca jej sprawcą pozostawała nieuchwytna. Im bliżej było do lon­dyńskiego portu, tym bardziej oczywisty stawał się fakt, że najgorsze dopiero nadchodzi.

Demeter: Przebudzenie zła - premiera w polskich kinach 11 sierpnia.