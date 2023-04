Demeter: Przebudzenie zła - zwiastun filmu. Drakula w demonicznej formie

materiały prasowe

Demeter: Przebudzenie zła to film, który został oparty na jednym, mrożącym krew w żyłach rozdziale z klasycznej powieści Brama Stokera pt.: Drakula. Opowiada przerażającą historię statku handlowego Demeter, który przewozi z Karpat do Londynu prywatny ładunek – pięćdziesiąt nieoznakowanych drewnianych skrzyń. Podczas podróży dochodzi do dziwnych wydarzeń. Każdej nocy załoga jest prześladowana przez bezlitosną istotę. Ludzie muszą walczyć o przetrwanie aż do końca skazanego na zagładę rejsu.

Za reżyserię odpowiada Andre Ovredal (Łowca trolli). W obsadzie są David Dastmalchian, Liam Cunningham, Liam Cunningham i Corey Hawkins. Zobaczcie zwiastun poniżej.

Poniżej możecie przeczytać jeszcze oficjalny opis dystrybutora filmu, którym w Polsce jest Monolith Films.

To miał być kolejny zwyczajny rejs. Morze było spokojne, prognozy nie zapowiadały sztormu. Gdy szkuner „Demeter” odbił od nabrzeża, nikt z załogi nie wiedział, że w jednej z dwudziestu czterech nieozna­kowanych skrzyń znajdujących się na pokładzie, kryje się zło. Zapadł zmrok, a statek był na pełnym morzu, gdy odkryto pierwszą ofiarę. Wołanie o pomoc nie miało już sensu, a walka o przetrwanie okazała się boleśnie nierówna. Każda kolejna noc przynosiła śmierć, a istota będąca jej sprawcą pozostawała nieuchwytna. Im bliżej było do lon­dyńskiego portu, tym bardziej oczywisty stawał się fakt, że najgorsze dopiero nadchodzi.

Film zadebiutuje w kinach w USA 11 sierpnia 2023 roku.