Demeter: Przebudzenie zła - reżyser o inspiracjach. Drakula jak Obcy

Film Demeter: Przebudzenie zła opowiada przerażającą historię statku handlowego Demeter, który przewozi z Transylwanii do Londynu prywatny ładunek. Podczas podróży dochodzi do dziwnych wydarzeń. Każdej nocy załoga jest prześladowana przez bezlitosną istotę. Ludzie muszą walczyć o przetrwanie aż do końca skazanego na zagładę rejsu. Produkcja jest oparta na jednym z rozdziałów z klasycznej powieści Brama Stokera pt. Drakula.

Demeter: Przebudzenie zła w stylu Obcy - 8. pasażer Nostromo

Reżyser filmu André Øvredal przyznał, że Demeter: Przebudzenie zła czerpie inspiracje z produkcji Ridleya Scotta - Obcy - 8. pasażer Nostromo. Podczas promocyjnego wydarzenia powiedział, że to film z fabułą w stylu Obcego, którego akcja rozgrywa się w 1897 roku na oceanie, a Drakula, który czai się na pokładzie i nieustannie żeruje na swoich ofiarach, jest jak Ksenomorf. Do tego zamknięta sceneria w połączeniu z nadprzyrodzoną tajemnicą otaczającą załogę, dodaje głębi i napięcia.

Ponadto filmowiec dodał, że duży wpływ na obraz filmu miały też produkcje Stevena Spielberga, w których reżyser potrafił zachować człowieczeństwo w samym środku rozgrywającego się horroru. Øvredal wskazał również, że specyficzna praca kamery i oświetlenie w Obcym 3 w reżyserii Davida Finchera, wpłynęła na kształtowanie estetyki i atmosfery filmu.

Z kolei producent Mike Medavoy przyznał, że pociągała go narracja z ograniczoną przestrzenią, podobną do Obcego, w której bohaterowie są uwięzieni i stawiają czoła nieznanemu wrogowi. W Demeter: Przebudzenie zła statek staje się kapsułą dla wydarzeń, które mają miejsce podczas rejsu, co potęguje napięcie i przerażenie.

Demeter: Przebudzenie zła - zdjęcia

Demeter: Przebudzenie zła

Demeter: Przebudzenie zła - opis fabuły

To miał być kolejny zwyczajny rejs. Morze było spokojne, prognozy nie zapowiadały sztormu. Gdy szkuner „Demeter” odbił od nabrzeża, nikt z załogi nie wiedział, że w jednej z dwudziestu czterech nieozna­kowanych skrzyń znajdujących się na pokładzie, kryje się zło. Zapadł zmrok, a statek był na pełnym morzu, gdy odkryto pierwszą ofiarę. Wołanie o pomoc nie miało już sensu, a walka o przetrwanie okazała się boleśnie nierówna. Każda kolejna noc przynosiła śmierć, a istota będąca jej sprawcą pozostawała nieuchwytna. Im bliżej było do lon­dyńskiego portu, tym bardziej oczywisty stawał się fakt, że najgorsze dopiero nadchodzi.

Demeter: Przebudzenie zła - obsada

W obsadzie filmu są Corey Hawkins, David Dastmalchian, Liam Cunningham, Aisling Franciosi, Chris Walley, Jon Jon Briones i Javier Botet.

Demeter: Przebudzenie zła - premiera w polskich kinach 11 sierpnia.