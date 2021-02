Demon Slayer - gameplay z gry na podstawie mangi i anime zaprezentowany

CyberConnect2

O tym, że powstaje gra na podstawie mangi i anime Demon Slayer usłyszeliśmy w 2020 roku. Twórcy przez długi czas trzymali jednak język za zębami i nie ujawniali żadnych informacji na temat projektu zatytułowanego Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan. Dopiero na początku lutego do sieci trafiły pierwsze szczegóły, z których wynikało, że będziemy mieli tutaj do czynienia z dość typową bijatyką 3D, w której gracze pokierują znanymi bohaterami. Teraz otrzymaliśmy możliwość zapoznania się z konkretnym fragmentem rozgrywki.

Gameplay przedstawia tryb versus. Walka odbywa się w formule 1v1, ale gracze wybierają po dwie postacie i mogą przełączać się między nimi w trakcie pojedynków. Nie brak tutaj też efektownych umiejętności specjalnych, które potrafią przechylić szalę zwycięstwa.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan - premiera w Japonii została zaplanowana na rok 2021. Nie wiadomo czy gra trafi także do USA i Europy, ale jest to bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę popularność anime.