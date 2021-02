God of War - fanka stworzyła imponującą replikę topora Kratosa. Cory Barlog jest nią zachwycony

SIE

Niejaka Agnes Megret postanowiła stworzyć realistyczną replikę Lewiatana, topora używanego przez Kratosa w grze God of War (a konkretnie odsłonie z 2018 roku) i trzeba przyznać, że końcowy efekt jest naprawdę imponujący. Autorka zadbała o mnóstwo detali - widzimy m.in. symbole i runy na rękojeści i ostrzu, nie zabrakło także niebieskiego podświetlenia.

Oczywiście wymagało to czasu. Kobieta przyznała, że łącznie poświęciła na ten projekt około 150 godzin, ale wygląda na to, że było warto. Został on bowiem dostrzeżony i doceniony przez reżysera i scenarzystę gry. Cory Barlog skomentował zdjęcia i pochwalił wykonanie tej imponującej repliki.

https://twitter.com/corybarlog/status/1360270355995086851

Przypominamy, że historia z God of War będzie kontynuowana. Sequel znajduje się w produkcji i w teorii ma zadebiutować w 2021 roku. Na ten moment trudno jednak powiedzieć czy twórcom uda się tego terminu dotrzymać, bo poza krótkim teaserem nie dostaliśmy żadnych informacji.