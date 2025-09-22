placeholder
Demon Slayer wciąż niepokonany w box office. Klapa filmu z Margot Robbie

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle pomimo dużego spadku zarobków w drugim tygodniu wyświetlania w kinach, wciąż króluje w box office. Jak poradziły sobie inne filmy podczas weekendu?
Magda Muszyńska
Tagi:  wielka odważna piękna... 
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle box office demon slayer
Demon Slayer box office fot. materiały prasowe
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, który wszedł do kin 12 września (w Japonii 18 lipca), wciąż króluje w amerykańskim box office. W drugim tygodniu od premiery zarobił 17,3 mln dolarów. Z kolei na całym świecie po tym weekendzie osiągnął 61,8 mln dolarów dochodu. Łącznie ten film anime zarobił już 665 mln dolarów, dzięki czemu stał się najbardziej dochodowym filmem anime w historii światowego box office'u, wyprzedzając Spirited Away: W krainie bogów, Twoje imię. i poprzedni pełnometrażowy film z tej franczyzy - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train.

Czytaj dalej: Recenzja Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Słaby wynik filmu Wielka, odważna, piękna podróż

Jest to duży spadek (75%) w stosunku do pierwszego weekendu, gdy Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle zarobił 70 mln dolarów w USA. Mimo to anime i tak pokonało dramat romantyczny Wielka, odważna, piękna podróż, w którym wystąpili Margot Robbie i Colin Farrell. W dniu premiery film zarobił zaledwie 3,5 mln dolarów przy budżecie 45 mln dolarów. Produkcja w reżyserii Kogonady zajęła 6 miejsce po weekendzie. Z kolei na świecie film zarobił jedynie 5,5 miliona dolarów, więc łącznie nie przekroczył nawet 10 mln dolarów dochodów, co oznacza, że możemy mówić o klapie finansowej.

Warto też dodać, że Wielka, odważna, piękna podróż nie spodobała się również krytykom. W serwisie Rotten Tomatoes ma tylko 36% pozytywnych opinii, co oznacza, że posiada status "zgniłego". U widzów to 58% pozytywnych ocen.

Drugie miejsce osiągnął horror psychologiczny Jestem nim, osiągając dochód 13,5 mln dolarów. Natomiast na świecie zarobił zaledwie 400 tys. dolarów. Na trzecim miejscu znalazł się horror Obecność 4: Ostatnie namaszczenie z 13 mln dolarów (łącznie od premiery zarobił 400 mln dolarów). Czwarte miejsce w amerykańskim box office zajęły Downton Abbey. Wielki finał i Wielki marsz, które osiągnęły po 6,3 mln dolarów dochodu po tym weekendzie.

Źródło: Variety

