Demon Slayer wciąż niepokonany w box office. Klapa filmu z Margot Robbie

fot. materiały prasowe

Reklama

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, który wszedł do kin 12 września (w Japonii 18 lipca), wciąż króluje w amerykańskim box office. W drugim tygodniu od premiery zarobił 17,3 mln dolarów. Z kolei na całym świecie po tym weekendzie osiągnął 61,8 mln dolarów dochodu. Łącznie ten film anime zarobił już 665 mln dolarów, dzięki czemu stał się najbardziej dochodowym filmem anime w historii światowego box office'u, wyprzedzając Spirited Away: W krainie bogów, Twoje imię. i poprzedni pełnometrażowy film z tej franczyzy - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train.

Czytaj dalej: Recenzja Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Słaby wynik filmu Wielka, odważna, piękna podróż

Jest to duży spadek (75%) w stosunku do pierwszego weekendu, gdy Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle zarobił 70 mln dolarów w USA. Mimo to anime i tak pokonało dramat romantyczny Wielka, odważna, piękna podróż, w którym wystąpili Margot Robbie i Colin Farrell. W dniu premiery film zarobił zaledwie 3,5 mln dolarów przy budżecie 45 mln dolarów. Produkcja w reżyserii Kogonady zajęła 6 miejsce po weekendzie. Z kolei na świecie film zarobił jedynie 5,5 miliona dolarów, więc łącznie nie przekroczył nawet 10 mln dolarów dochodów, co oznacza, że możemy mówić o klapie finansowej.

Warto też dodać, że Wielka, odważna, piękna podróż nie spodobała się również krytykom. W serwisie Rotten Tomatoes ma tylko 36% pozytywnych opinii, co oznacza, że posiada status "zgniłego". U widzów to 58% pozytywnych ocen.

fot. materiały prasowe

Drugie miejsce osiągnął horror psychologiczny Jestem nim, osiągając dochód 13,5 mln dolarów. Natomiast na świecie zarobił zaledwie 400 tys. dolarów. Na trzecim miejscu znalazł się horror Obecność 4: Ostatnie namaszczenie z 13 mln dolarów (łącznie od premiery zarobił 400 mln dolarów). Czwarte miejsce w amerykańskim box office zajęły Downton Abbey. Wielki finał i Wielki marsz, które osiągnęły po 6,3 mln dolarów dochodu po tym weekendzie.