Najlepsze postacie w Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Zażarty bój o TOP!

fot. Ufotable

Miecz zabójcy demonów – Kimetsu no Yaiba to serial anime, który powstaje na podstawie mangi autorstwa Koyoharu Gotouge. Animacja cieszy się ogromną popularnością, o czym świadczy fakt, że film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train, stał się najbardziej dochodowym filmem w Japonii. Z kolei na całym świecie zarobił ponad 500 mln dolarów. Historia skupia się na nastoletnim Tanjiro Kamado, który zostaje Zabójcą Demonów w celu znalezienia sposobu na to, aby jego przemieniona w demona siostra Nezuko ponownie stała się człowiekiem. Już 12 maja będzie mieć premierę pierwszy odcinek 4. sezonu, który wprowadzi do nowego arcu pt. Hashira Training, czyli Trening Filarów.

Serial imponuje oszałamiającą animacją, wciągającą fabułą oraz wyjątkowymi bohaterami, którzy wyróżniają się wyglądem i różnorodnymi charakterami. Serwis Ranker stworzył ranking najlepszych postaci z anime Miecz zabójcy demonów – Kimetsu no Yaiba. O kolejności zadecydowały głosy widzów, którzy wybierali swoich ulubionych bohaterów. Kto znalazł się na szczycie? Tanjiro, Nezuko, a może Kyojuro Rengoku? Sprawdźcie w poniższej galerii.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - ranking najlepszych postaci

60. Enmu

