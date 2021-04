Demon Slayer the Movie: Mugen Train stał się najbardziej dochodowym filmem anime w historii

fot. Ufotable

Demon Slayer the Movie: Mugen Train to japoński film anime, który opowiada dalszy ciąg historii z wydarzeń z pierwszego sezonu Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba. Tanjiro, którego siostra została zamieniona w demona, wraz ze swoimi przyjaciółmi ruszył w podróż pociągiem, aby wypełnić kolejną misję.

Produkcja studia Ufotable trafiła do kin w Japonii w październiku 2020 roku bijąc rekord otwarcia, a następnie stając się najbardziej dochodowym filmem w historii kraju. Z kolei w USA film zadebiutował 23 kwietnia, co przyczyniło się do wzrostu zysków. Dzięki temu Demon Slayer the Movie... łącznie zarobił na całym świecie 456 milionów dolarów. Pokonał tym samym Spirited Away: W krainie Bogów, który ma na koncie 395,5 milionów dolarów. Ta nagrodzona Oscarem animacja Studia Ghibli w 2020 roku wróciła na 1. miejsce w rankingu najbardziej dochodów filmów anime w historii po tym, jak trafiła do kin w Chinach po 19 latach od światowej premiery. Obecnie 3. miejsce zajmuje Your Name (Kimi no na wa.) z 2016 roku, które zarobiło 380 milionów dolarów.

Należy dodać, że Demon Slayer the Movie: Mugen Train zapisał się w historii nie tylko w Japonii. Produkcja stała się najbardziej dochodowym filmem animowanym o kategorii R, czyli przeznaczonej dla dorosłych widzów. Anime było też zgłoszone do tegorocznych Oscarów, ale nie dostało nominacji od Akademii.

Demon Slayer the Movie: Mugen Train

Kasowy sukces Demon Slayer the Movie: Mugen Train (jap. Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen) raczej nie jest zaskoczeniem. Manga, na której podstawie powstał serial oraz film (rozdziały 54-69) w Japonii biła rekordy popularności. Sprzedano ponad 150 milionów egzemplarzy (wliczając wydania cyfrowe) przy wydaniu zaledwie 23 tomów. Dla porównania jeden z popularniejszych tytułów jakim był Bleach przekroczył pułap 120 milionów kopii wydając 74 tomy, a Attack on Titan osiągnął 100 milionów przy 33 tomach. Manga Demon Slayer zakończyła się w maju 2020 roku.

Demon Slayer - premiera 2. sezonu jest zaplanowana na 2021 roku. Polska data premiery filmu nie jest znana.