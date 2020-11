Demon's Souls - twórcy rozważali dodanie Easy Mode w grze na PS5

SIE

Oryginalne Demon’s Souls trafiło na rynek w 2009 roku i zasłynęło między innymi z uwagi na wysoki poziom trudności i nie wybaczanie żadnych, nawet najmniejszych błędów. Szybko okazało się, że taka formuła rozgrywki bardzo przypadła do gustu graczom i zapoczątkowała coś, co z czasem stało się nowym podgatunkiem określanym mianem "soulslike". W listopadzie tego roku na PS5 zadebiutował remake Demon's Souls, który również wymaga sporych umiejętności oraz...cierpliwości. Okazuje się jednak, że deweloperzy ze studia Bluepoint Games na pewnym etapie rozważali dodanie Easy Mode.

Informację tę ujawnił Gavin Moore, dyrektor kreatywny z Bluepoint Games. W rozmowie z serwisem The Washington Post mówi on, że rozważano dodatkowy, niższy poziom trudności. Ostatecznie jednak uznano, że nie będzie on pasował do charakteru rozgrywki i negatywnie wpłynie na balans. Ostatecznie zdecydowano się "tylko" na dodanie ponad 180 filmów, które stanowią swoisty instruktaż w bardziej wymagających momentach.

Wprowadziliśmy pewne zmiany, ale naszym głównym celem było zachowanie ducha oryginalnych twórców. Zastanawialiśmy się i rozmawialiśmy o Easy Mode, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się, że nie możemy tego zrobić - jesteśmy tylko "opiekunami" tej niesamowitej gry, a dodanie czegoś takiego mocno zmieniłoby jej balans - mówi Moore.

Demon's Souls dostępne jest wyłącznie na konsoli PlayStation 5.