Star Wars: Squadrons z darmową aktualizacją. Do gry trafi nowa mapa i statki

Motive Studios i Electronic Arts nie zwalniają tempa i w dalszym ciągu rozwijają Star Wars: Squadrons o nową zawartość. Niedawno ujawniono, że do gry trafią przedmioty kosmetyczne związane z serialem The Mandalorian, a teraz przyszła pora na kolejną porcję darmowych atrakcji.

Już 25 listopada do gry trafi pierwsza aktualizacja, której "daniem głównym" jest kolejna mapa do trybu sieciowego. Zabierze ona graczy do Fostar Haven, czyli lokacji znanej z prologu kampanii fabularnej. Oprócz tego wprowadzone zostaną też nowe komponenty, które będzie można wykorzystać w kosmicznych pojazdach.

Druga porcja darmowej zawartości szykowana jest na grudzień (nie podano jeszcze konkretnej daty). Wprowadzi ona przede wszystkim dwa kolejne statki, po jednym dla każdej ze stron konfliktu. Będą to B-Wing oraz Tie Defender. Oprócz tego gracze otrzymają też możliwość tworzenia customowych meczów.

Star Wars: Squadrons - nowa aktualizacja

Star Wars: Squadrons dostępne jest na PC i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One.