Denis Villeneuve chce nakręcić czarną komedię napisaną przez reżysera Nie patrz w górę

fot. IMDB.com

Reżyser Diuny, Denis Villeneuve w wywiadzie dla Variety przyznał, że chciałby nakręcić czarną komedią na podstawie scenariusza Adama McKaya, o czym w sekrecie myśli od dłuższego czasu. Stwierdził, że z dużą chęcią zrobiłby "zwrot i zrobił coś zupełnie innego". Twórca dodał, że jeśli by do tego doszło to byłby również zainteresowany wyreżyserowaniem adaptacji francusko-kanadyjskiej cyberpunkowej rock opery pt. Starmania.

To zaskakująca wypowiedź tego reżysera, który raczej specjalizuje się w poważnych, mrocznych i pełnych zamyślenia historiach, a nie w komediach. W końcu Denis Villeneuve to twórca takich produkcji jak Blade Runner 2049, Nowy początek, Sicario czy Labirynt. Nie wiadomo też czy Adam McKay wie o tych aspiracjach do współpracy. Amerykański reżyser i scenarzysta, co prawda też lubi nieco mroczniejsze podejście, ale z nastawieniem, żeby rozśmieszać widzów i dostarczać rozrywki. Jego ostatni film pt. Nie patrz w górę stał się wielkim hitem Netflixa. Obecnie pracuje nad kilkoma projektami, pełniąc różne funkcje: reżysera, scenarzysty i producenta wykonawczego. Są to m.in. Bad Blood, Kings of America, The Menu, Cutblock czy Crook County. W planach ma kolejne produkcje, więc można wątpić czy znalazłby czas dla Denisa Villeneuve'a.

