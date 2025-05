Denzel Washington z wielką rolą? Zwiastun Highest 2 Lowest w reżyserii Spike'a Lee

fot. materiały prasowe

Apple Films oraz studio A24 odpowiadają za nowy thriller kryminalny Highest 2 Lowest w reżyserii wielokrotnie docenianego Spike'a Lee. Pierwszy zwiastun został opublikowany w sieci, a światowa premiera odbędzie się na festiwalu filmowym w Cannes w maju 2025 roku.

Highest 2 Lowest - zwiastun

Zapowiedź już zbiera dobre oceny w sieci, pokazując wysokie oczekiwania widzów wobec wybitnej roli Washingtona.

Highest 2 Lowest - opis fabuły

Projekt jest luźno oparty na japońskim filmie Akiry Kurosawy pod tytułem Niebo i Piekło. Oba projekty oparte są na książce The King's Ransom Eda McBaina. Historia skupia się na biznesmanie, który zastanawia się, czy wykorzystać majątek do rozwoju kariery, czy do uratowania życia dziecka.

Denzel Washington gra główną rolę. Tym samym po raz piąty współpracuje z reżyserem Spikiem Lee. W obsadzie znajdują się również Ilfenesh Hadera, Jeffrey Wright, Dean Winters, John Douglas Thompson oraz raper Ice Spice.

Premiera Highest 2 Lowest w amerykańskich kinach odbędzie się 22 sierpnia. 5 września film trafi na platformę Apple TV+ na całym świecie.