Destiny 2: Lightfall - kompletny soundtrack trafił do sieci. Wprowadzi Was w klimat przed premierą dodatku

fot. Bungie

Jakiś czas temu informowaliśmy, że do sieci trafiły dwa utwory ze ścieżki dźwiękowej Upadku Światła, najnowszego rozszerzenia do gry studia Bungie. Teraz zaś na oficjalnym kanale SonySoundtracksVEVO, a także w między innymi w serwisach Apple Music, Spotify czy Tidal opublikowano kompletny soundtrack z Destiny 2: Lightfall.

Zainteresowani mogą przesłuchać 38 utworów składających się na ścieżkę dźwiękową, nad którą pracowali Josh Mosser, Skye Lewin, Michael Salvatori oraz Michael Sechrist. Linki do poszczególnych platform, na których możecie zapoznać się z muzyką, znajdziecie w tym miejscu.

Destiny 2: Lightfall zadebiutuje już 28 lutego. To duży dodatek i zarazem kontynuacja historii rozpoczętej w 2014 roku. Tym razem gracze trafią do miasta Neomuna, a także zmierzą się z wyjątkowo niebezpiecznym przeciwnikiem, tajemniczym Świadkiem. Nie zabraknie również kolejnych aktywności, wyposażenia do zdobycia oraz innych nowości. Więcej na temat rozszerzenia możecie dowiedzieć się z naszych wrażeń z jego pokazu.