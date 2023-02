Destiny 2: Lightfall - zwiastun prezentuje Season of Defiance. Oto atrakcje czekające na graczy

Fot: Bungie

28 lutego 2023 roku to nie tylko premiera Destiny 2: Lightfall, najnowszego rozszerzenia do strzelanki studia Bungie, ale również start zupełnie nowego sezonu rozgrywek. Ten zatytułowany jest Season of Defiance i tradycyjnie już przynosi on nowe wyzwania oraz nagrody dla graczy.

Jak na razie nie ujawniono, jak długo potrwa Season of Defiance. Można jednak założyć, że podobnie jak poprzednio, tak i tym razem gracze będą mieli około 3-4 miesięcy na zapoznanie się z nową zawartością i zdobycie związanych z nią przedmiotów.

Destiny 2: Lightfall - zwiastun Season of Defiance

Upadek Światła wystartuje 28 lutego o godzinie 18:00 czasu polskiego. Najnowszy dodatek wprowadzi między innymi kolejną lokację, znajdujące się na Neptunie miasto Neomuna, a także subklasy Pasma dla wszystkich trzech grywalnych klas. Oczywiście nie zabraknie również szeregu innych, pomniejszych elementów, w tym zadań, broni czy wyposażenia.