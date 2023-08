Destiny 2: Ostateczny kształt - zwiastun, galeria i najważniejsze informacje z pokazu

Fot. Bungie

Fabuła w Ostatecznym kształcie zabierze graczy do wnętrza centralnego bytu całej tej sagi, Wędrowca, by zmierzyć się z jego odwiecznym wrogiem, Świadkiem. Zwiastun ukazuje wnętrze konstruktu jako bogate w detale, piękne, ale także wypełnione pokręconą, nieeuklidesową geometrią. Wedle zapowiedzi kampania ma być liniowa, a dopiero po jej zakończeniu przed graczami otworzy się w pełni nowa lokacja. Nowy dodatek to także powrót Cayde'a-6 w którego ponownie wciela się Nathan Fillion.

Co prawda nie zapowiedziano nowej podklasy, ale za to poznaliśmy trzy nowe super umiejętności, które bardzo mocno zmieniają rozgrywkę, dużo mocniej niż cokolwiek co w tej kwestii Bungie do tej pory pokazało. Czarownik otrzyma umiejętność wzmacnia ataków swoich a także swoich kompanów, Tytan rzuca potężnymi młotami, które potem inni gracze mogą podnosić, a Łowca powiększy swój arsenał o noże do rzucania umożliwiające swoistą teleportację.

Destiny 2 - Ostateczny kształt

Choć Ostateczny kształt będzie ostatnim fabularnym rozszerzeniem, nie jest to koniec gry. W planach Bungie jest zaprezentowanie graczom rokrocznie nowych epizodów, które przejmą rolę dotychczas znanych sezonów. Mają one mieć znacznie większą skalę i rozmach.

Na pokazie ogłoszono też częściową zawartość edycji kolekcjonerskiej. W skład edycji wchodzi między innymi replika wieży z pierwszej odsłony gry

Destiny 2: Ostateczny kształt zadebiutuje 27 lutego 2024 roku, a już dziś, 22 sierpnia 2023, rusza kolejny sezon Destiny 2 - Sezon Wiedźmy.