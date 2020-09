Destiny 2: Poza Światłem - twórcy prezentują nowe podklasy Strażników

Bungie

Destiny 2 jeszcze w tym roku doczeka się kolejnego, naprawdę obszernego rozszerzenia zatytułowanego Poza Światłem. Gracze mogą oczekiwać zupełnie nowej, fabularnej przygody, która tym razem zabierze ich w podróż do zamarzniętego obszaru Europy, który skrywa wiele tajemnic z przeszłości. Oprócz tego nie zabraknie tutaj kolejnych wymagających wyzwań, przeciwników, a także wyposażenia do zdobycia. Niezwykle interesująco zapowiadają się także kolejne podklasy Strażników, które bez wątpienia pozwolą na stosowanie zupełnie nowych taktyk podczas zabawy. Twórcy postanowili poświęcić im nieco więcej czasu i do sieci trafiły ich szczegółowe opisy, grafiki oraz zwiastuny.

Każda z klas otrzyma osobną podklasę korzystającą z mrocznej Stazy. Czarownicy będą mogli zostać Władcami Cieni, Łowcy - Widmami, a Tytani - Behemotami. Wybór stazy pozwoli na korzystanie z zupełnie nowych zdolności, takich jak potężne rękawice stazy czy ostrze Kama. Więcej na ich temat możecie dowiedzieć się z oficjalnych grafik, które znajdziecie w poniższej galerii.

Destiny 2: Poza Światłem - nowe subklasy

Zobaczcie też serię trzech materiałów wideo, które prezentuje nowe subklasy w akcji.

Destiny 2: Poza Światłem - premiera 10 listopada.